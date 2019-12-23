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波音行政總裁米倫伯格落台 股價彈升

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美國波音公司旗下737 Max停飛危機加深，早前進一步宣布暫時停產，行政總裁米倫伯格(Dennis Muilenburg)周一開市前宣布辭職。《紐約時報》報道稱，米倫伯格遭到公司解僱。

受高層人事變動消息刺激，波音周一股價一度抽高3.83%，截至本港時間晚上約11時32分，升幅收窄至2.16%。自今年3月以來，波音股價急挫超過20%。

米倫伯格的行政總裁職位將由明年1月13日起，由現任波音董事局主席David Calhoun接任，Calhoun將繼續擔任董事長一職。波音表示，在過渡期內，公司的財務總監Greg Smith將擔任臨時行政總裁。

董事局稱必須改變領導層

波音在聲明中稱，董事局決定必須改變領導層，以恢復公司發展的信心，集團正在努力與監管機構、客戶和所有其他利益相關者建立關係。

737 Max此前在5個月內先後發生兩次墜機事故，其後全球航空監管機構全面停飛737 Max，並要求波音徹查這兩宗合共導致346人喪生的事件。調查結果表明，飛機失事與波音安裝在飛機上的一款防失速軟件有關。目前距離首宗事故發生時間已經過去一年多，波音早前宣布暫停生產737 Max。

禍不單行，波音航天飛機Starliner在上周末的試射遭受重大挫折，未能推進到正確軌道上，原定與國際太空站會合的計劃失敗。

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