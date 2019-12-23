國際財經

有關國際貿易關係進展的消息令市場情緒振奮，美股高開高走；其中，納指連續第8個交易日創新高。

截至本港時間晚上約11時03分，道指報28553點，升98點或0.34%；標普500指數報3224點，升3點或0.11%；納指報8941點，升16點或0.19%。

本周三為聖誕節，美股將休市一天，明日美股亦僅半日市，按慣例聖誕節的一周，市場的波動性較低。

美國總統特朗普上周六(21日)表示，美國和中國將很快簽署第一階段貿易協議。國際貿易關係取得進展，這可能為2020年全球商業環境的改善奠定基礎。經濟學家表示，最新跡象表明貿易協議即將完成，該協議將結束持續了將近兩年、阻礙全球與美國國內經濟擴張的貿易衝突，這標誌着國際貿易關係朝正確方向邁出了一步。

另外，美國眾議院上周三(18日)表決通過彈劾總統特朗普，接下來將由參議院進行審判。然而，議長佩洛西在臨門一腳前卻放緩節奏，僅完成眾議院內對特朗普的彈劾表決，不急於上交參議院。報道指出，由於這是美國歷史上首次在參眾兩院被兩黨分別佔領的情況下，對總統發起彈劾投票。

有分析稱，佩洛西的見好就收，是由於當前美國內政局勢所致。不過，特朗普上周六(21日)抨擊佩洛西拖延將針對他的彈劾案遞交給參議院，認為對他太不公平，指佩洛西採用這個策略是因為她無話可辯，斥他們違反憲法。

不過，經濟數據方面略嫌失色，美國11月耐用品訂單下跌2%，差於市場預期增長1.5%，前值為增長0.5%，為今年5月以來新低。

個股方面，波音737 Max停飛危機加深，早前進一步宣布暫時停產，波音行政總裁米倫伯格周一開市前宣布辭職，消息刺激波音股價急升逾3%。另外，有報道指在美國上市的中國電商京東考慮分拆物流業務，集資最多100億美元，消息刺激京東股價早段漲逾2%。特斯拉(Tesla)獲中資銀行100億元人民幣貸款，主要用於上海工廠和中國業務，股價亦升逾3%。

歐洲股市個別發展，英國富時100指數報7617點，升35點或0.47%；德國DAX指數報13292點，跌26點或0.2%；法國CAC 40指數報6027點，升6點或0.11%；意大利富時MIB指數報23876點，跌126點或0.53%。