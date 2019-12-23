國際財經

市場繼續憧憬中美貿易協議快將簽署的利好消息，美股早段上揚，納指和標指再創歷史新高。

截至本港時間晚上約10時44分，道指報28547點，升92點或0.32%；標普500指數報3225點，升3點或0.12%；納指報8939點，升14點或0.17%。

美國總統特朗普上周六(21日)表示，美國和中國將很快簽署第一階段貿易協議。分析指出，或許還沒到和平，但中美貿易戰至少看起來有所緩和。這推動美股近期再度升至紀錄高位，如果今年最後幾個交易日不出現大震盪，標普500指數今年應該可以累計上漲30%。

此外，上周五公布的一連串經濟數據顯示，在強勁的就業市場支撐下，美國經濟在年底基本維持溫和擴張步伐。三井住友信託銀行市場分析師Ayako Sera表示，美國經濟似乎停止放緩，沒有跡象顯示其將陷入衰退。

中美兩國的貨幣當局都顯得不急於進一步放鬆政策，其中北京當局默默接受經濟增長放緩局面的態度，投資者應視為不宜過度樂觀的警告。另外，標普500指數的漲勢，主要得益於美國聯儲局減息，但聯儲局已經暫停減息。

油價回吐，紐約原油期貨現時每桶報60.29美元，跌0.15美元或0.25%；倫敦布蘭特期油報66.08美元，跌0.06美元或0.09%。