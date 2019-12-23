國際財經

紐西蘭經濟增長自2018年下半年開始放緩，而其影響亦於2019年開始陸續呈現，其中紐西蘭於3月公布的2018年第四季度國內生產總值(GDP)增年僅上升2.3%，刷新三年新低。一周後，紐西蘭央行在議息聲明中表示，該國經濟前景所面臨的風險傾向下行，未來很可能會降息。紐元/美元自此一蹶不振，滙價從0.6940水平開始急轉直下，直至5月8日紐西蘭央行正式宣布將現金利率調低0.25%至1.5%，至此滙價已跌逾400點，並於5月23日跌至0.6478。

雖然紐元/美元於6月及7月期間曾因就業數據和國內經濟出現向好趨勢，滙價一度反彈300點，但中美貿易談判局勢於8月再度惡化，而紐西蘭央行亦於8月7日再度調低息率0.5%至歷史新低1%，紐元/美元隨即於當日大跌180點，滙價自7月底起連跌6周。加上於9月公布的紐西蘭2019年第二季度GDP年率進一步跌至2.1%，紐元/美元於10月1日跌至0.6201，創自2009年7月以來的逾10年新低。

值得留意的是，紐西蘭央行於11月13日意外宣布維持官方現金利率於1%不變，其會後聲明指出，就業率及通脹率仍在央行目標區間內，經濟發展情況不支持進一步調整已經是刺激性的貨幣政策。加上中美雙方已於本月完成第一階段貿易談判，紐元/美元似乎仍有一定的支持，滙價目前已反彈至0.6600水平，因此其繼續尋底的機會並不大。

技術分析方面，紐元/美元2019年基本處於下降通道中並輾轉下行，滙價整年跌幅逾700點(10.6%)，並於10月1日跌至十年低位0.6201。然而，紐元/美元在觸及十年新低後開始出現顯著反彈，滙價現時已升穿0.6460至0.6480阻力區域(由3月21日高位0.6934至10月1日低位0.6201下跌浪的38.2%斐波那契回吐水平)及下降通道頂部阻力。展望2020年，全球貿易形勢開始樂觀，而降息對經濟的支撐亦開始浮現，紐元/美元或能以下降通道頂部作為基本支持，並再度挑戰0.6800，甚至是0.7大關。

交易策略方面，早前於11月13日所定的紐元/美元買盤已取消。短期內待紐元/美元跌至0.6540-0.6560區域買入，上望0.6770，跌穿0.6495止損。

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分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供