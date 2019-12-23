國際財經

儘管國際貿易局勢緊張氣氛緩和，英國脫歐幾成定局，因聖誕假期臨近，節日氣氛濃厚，投資者入市意欲薄弱，歐洲股市個別發展。

截至本港時間傍晚6時20分，英國富時100指數報7593點，升11點或0.15%；德國DAX指數報13295點，跌23點或0.18%；法國CAC 40指數報6020點，跌1點或0.02%；意大利富時MIB指數報23874點，跌129點或0.54%。

道指期貨暫報28504點，升22點。

美國總統特朗普上周六(21日)表示，美國和中國在貿易協議上取得突破，很快將簽署第一階段的貿易協議。

特朗普上周五與中國國家主席習近平通電話。習近平指出，在當前國際環境極為複雜的背景下，中美達成這樣的協議有利於中國，有利於美國，有利於整個世界和平和繁榮。特朗普則稱，美中達成第一階段經貿協議，對於美國、中國和整個世界都是一件好事，美中兩國市場和世界對此都作出了十分積極反應。

英國脫歐方面，英國議會上周五表決通過首相約翰遜與歐盟達成的脫歐協議，約翰遜在大選中取得壓倒性勝利後，朝着兌現1月31日脫歐的競選承諾邁出第一步。

在連續三個季度黯淡表現後，隨着歐陸經濟企穩、英國脫歐幾成定局和貿易戰憂慮減退，歐洲企業看來有走出獲利衰退的態勢。

油價向下，紐約原油期貨現時每桶報60.19美元，跌0.25美元或0.41%；倫敦布蘭特期油報65.98美元，跌0.16美元或0.24%。