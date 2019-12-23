熱門：

今日 18:13 中國財經 國際財經

國家電網奪沙地智能電錶項目

放大圖片

新華社報道，中國國家電網公司旗下中國電力技術裝備公司，與沙地阿拉伯電力公司簽署智能電錶項目合約，總金額約11億美元(約85.8億港元)，將服務共建「一帶一路」，進一步推動兩國電力能源合作。

據悉，智能電錶項目是沙地節能減排目標實施的重點項目之一，也是其建設智能電網和智慧城市的重要組成部分。項目包括在沙地西南部地區部署安裝500萬個智能電錶，以及頭端系統、配套終端等，由中電裝備以工程總承包模式建設，計劃2021年建成。

沙地智能電錶項目是國家電網用電訊息採集系統，首次大規模進入海外市場。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。

You are currently at: www.hkej.com
Skip This Ads