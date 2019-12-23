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今日 16:41 國際財經

歐股早段偏軟 投資氣氛淡薄

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中美貿易前景趨向明朗，加上英國國會通過脫歐議案，勢打破脫歐僵局，惟聖誕假期臨近，節日氣氛濃厚，投資者入市意欲不大，歐洲股市早段偏軟。

截至本港時間下午4時35分，英國富時100指數報7567點，跌14點或0.19%；德國DAX指數報13316點，跌2點或0.02%；法國CAC 40指數報6009點，跌12點或0.21%；意大利富時MIB指數報23895點，跌108點或0.45%。

道指期貨暫報28492點，升10點。

中美下月初有望可簽定首階段貿協。美國總統特朗普表示，會很快與中國簽署首階段貿易協議，又稱美方對中國採取歷來最強硬的手段，中方開始購買大量美國農產品。財長努欽亦指出，中美兩國下月初簽署首階段貿易協議。

國家主席習近平上周應約與特朗普通電話時表示，中美在平等和相互尊重基礎上達成首階段經貿協議，在當前國際環境極為複雜的背景下，達成首階段貿易協議有利於中國、美國及世界和平和繁榮。

英國脫歐方面，英國首相約翰遜所屬的保守黨在國會大選中大勝後，再下一城，國會通過約翰遜的脫歐議案。該脫歐議案與10月時有所變動，其中包括禁止政府把脫歐後的過渡期延長至2020年12月31日之後，約翰遜在國會辯論開場的演講中，呼籲各方要合作打破僵局，落實脫歐。

油價回吐，紐約原油期貨現時每桶報60.15美元，跌0.29美元或0.48%；倫敦布蘭特期油報65.85美元，跌0.29美元或0.44%。

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