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今日 16:23 國際財經

韓進集團再陷醜聞 涉姐弟爭權

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南韓韓進集團近年醜聞不斷，繼「堅果門」、「潑水門」、虐待員工、家暴、走私貨品避稅等之後，該家族集團最新捲入爭權風波。

今年4月，韓進集團前會長趙亮鎬去世後，其唯一的兒子趙源泰被任命為韓進集團新會長，兼任大韓航空行政總裁。

「堅果門」事件女主角、大韓航空已故會長趙亮鎬長女趙顯娥周一發表聲明，指控弟弟趙源泰獨斷專行，不與家族其他成員協商就作出管理決策，違反已故父親讓家族成員共同管理公司的遺願。

聲明稱，在沒有真正的同意和繼承者之間充分討論的情況下，趙源泰被任命為韓進集團的代表。趙亮鎬要求家族成員和諧領導韓進集團，然而，趙源泰一直在做出與趙亮鎬意願不一致的管理決定，並且在有關集團管理的家族討論上態度不誠懇。

聲明補充稱，趙顯娥計劃聽取各股東的意見，並與他們進行協商，按照趙亮鎬的意願積極推動韓進集團的發展。

分析認為，這意味趙顯娥可能試圖與其他投資者聯手，以提高他們在韓進集團的股份。

韓進集團其後發聲明指出，希望這一事件不會損害公司的穩定，也不會對公司的價值產生負面影響。

目前，趙顯娥和趙源泰分別持有韓進集團的6.43%和6.46%股份，趙顯娥妹妹、「潑水門」事件女主角趙顯旼持有6.42%股份。

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