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標指今年漲逾兩成 專家料美股明年難大升

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美國股市今年的回報超過20%，但按照以往表現分析，明年的美國股市表現很可能顯著放緩。除了統計數據外，分析員與基金經理也認為，有相當多理由令到市場對於美股明年表現難寄以厚望。

截至上周五止，標準普爾500指數今年以來累積回報為28%，是1997年以來次佳。

Bespoke資料統計顯示，自1928年以來，標指年度升幅超過20%，其後一年的回報平均為6.6%。

LPL Financial高級策略師Ryan Detrick表示，美國股市今年已經有很好表現，原因之一是去年第四季表現差，另一個因素是市場確信美國經濟不會陷入衰退，但實際上，美國經濟今年不是特別地好。

嘉信理財首席策略師Liz Ann Sonders則指出，聯儲局減息行動引致美國10年期國庫券孳息率跌至紀錄低水平，引致資金流向較高股息率的防守性股份，令到後者股價上揚，推動美股造好，而此點也顯明，投資者憂慮美國經濟變壞，對後市不是好兆頭。

她又認為，美國明年是大選年，對政治敏感的醫藥股可能有較大波動，勢必拖累大市表現。同時，美股經歷急升後，價值出現泡沫化效應，投資者不會貿然入市，進一步推高估值。

瑞士信貸美股策略師Jonathan Golub預期，美國股市雖然不會顯著上揚，但也不會出現暴跌，甚至步入熊市，因為利率低迷與風險溢價因素將對股市有支持作用。

他相信，一些突發性因素，例如美國總統特朗普被彈劾案與中美兩國貿易情況等，可能拖慢大市升勢。他估計，標指明年底為3425點，即有7%上升空間。

Federated Global Allocation fund基金經理Steven Chiavarone相信，資金明年將換馬，轉持小型企業，因為大企業估值偏高，而中小企估值相對合理，甚至偏低。

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