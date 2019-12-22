國際財經

英國政府在評估了國家安全風險後，同意美國私募基金Advent可以斥資50億美元(390億港元)，收購當地國防產品供應商Cobham。

英國商務大臣Andrea Leadsom曾經阻止交易，表示要評估有關收購的潛在國家安全風險。但她日前指出，經評估後認為國家安全風險仍屬可接受水平，因而批准交易。有Cobham創辦人家族成員不滿政府的決定。

英國首相約翰遜指出，交易顯示英國重視外來投資。

Advent同意，日後如果有意出售Cobham，將首先知會英國政府。