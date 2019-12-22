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南韓去年房產超10套者人數創新高

南韓統計廳公布，截至去年11月1日，去年在南韓名下房產超過10套者按年增加2.1%，達到3.75萬人，創下歷史新高。

2012年至2014年，擁有11套以上房產者少於3萬人，2015年激增至3.62萬人，翌年達到峰值3.72萬人，2017年回落至3.67萬人，去年反增至3.75萬人，再次刷新紀錄。

同期，擁有房產者按年增加2.5%，為1401萬人。擁有兩套以上房產者按年增加3.4%，為219.2萬人，6至10套者按年增加2.1%，為4.98萬人，51套以上者減少至1882人。

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