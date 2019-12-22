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發展中國家企業今年發行的高孳息率美元債高達1184億美元，創歷史新高。當中，五成來自中國，內地更連續第二年成為美元債最大來源。2020年發債料保持快速發行勢頭。

《華爾街日報》引述金融數據供應商Dealogic數據顯示，高孳息率美元債發行規模較5年前增長一倍以上。這些數據涵蓋信用評級低於投資級或無評級的美元債，統計截至今年12月18日止，其中不包括政府發行的債券。

由於美國國債和其他超安全工具的孳息率處於低位，債券投資者正在尋找其他高孳息率產品，故買入中國房地產開發商、拉美石油生產商、以色列製藥商和其他公司發行的證券。

在今年發行的1184億美元債券中，約有一半來自中國。中國已連續第二年超過拉丁美洲成為美元債最大來源。中國房地產公司躋身美元債最大發行人之列。

在拉丁美洲，主要發行人包括巴西國有石油巨頭巴西石油(Petrobra)，該公司3月發行30億美元債券。根據Dealogic的數據，這是今年源自新興市場發行人最大規模的高孳息美元債。

海通證券環球資本市場部主管陳藝稱，鑑於國際投資者青睞新興市場資產，預計亞洲借貸者明年將保持強勁的發債步伐。考慮到拉丁美洲經濟體面臨的困難，全球流動資金能去的少數幾個地方之一便是亞洲。這是他們看好亞洲高孳息美元債的原因所在；另外中國房地產公司發行的債券仍然有強勁的需求。