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花旗發布最新報告指出，在樂觀預期下，中國將於未來12個月購買約310億至320億美元(約2418億至2496億港元)的美國農產品，較2017年增長30%至35%。

該行對中國於明年購買400億至500億美元(約3120億至3900億美元)的美國農產品持懷疑態度，即使中美已就首階段經貿協定文本達成一致。

花旗分析師Edward Morse團隊認為，中國對美國約320億美元的年購買量屬艱巨的任務，美國大豆可能是最大贏家，因為中國會為了增加國家儲備而採購，預期中國有機會購買175億美元大豆，較2017年增長42%；而美國大豆市場供應緊張，或推高其相較巴西大豆的價格，中國民營進口商可能因而不願意購入。

報告指出，有額外4億美元的貿易或來自豆油，中國對美國玉米和高粱的採購料由2017年的9.85億美元增至明年的21億美元；另在2億加侖美國乙醇的基礎上，料內地明年再額外購買1.5億加侖，價值約5.8億美元。

中國豬肉採購量方面，花旗估計明年會繼續飆升，來自美國的進口額料約18億美元；內地明年禽肉進口量估計增至80萬至85萬噸，美國禽肉和雞蛋所佔比率預期為8億美元。

此外，該行預計，協議有機會包括100萬至200萬噸美國小麥；估計中國明年將購入約10億美元美國棉花；美國乳製品進口料約6.5億美元；美國牛肉和小牛肉及堅果、葡萄酒等特色農作物的對華出口預期均會增長。