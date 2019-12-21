國際財經

美國公路安全局署理主管James Owens接受路透查詢時披露，就通用汽車(GM)去年1月提交的、有關自動駕駛車輛路面測試申請，現正與GM洽談，或限量容許沒有人手軚盤的自駕車在路面行駛。

Owens表示，短期內將就GM上述呈請作出決定。同時，就軟銀支持的自駕技術研發商Nuro、其提出沒有駕駛員在車內的自駕測試呈請作出決定。

Owens稱，可能在明年公布有關決定，此舉對自駕車發展很重要。

GM證實提交呈請的消息。Nuro未有回應傳媒查詢。