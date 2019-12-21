國際財經

路透報道，美國軍方計劃積存稀土磁鐵儲備，以確保有需要時，可動用作為生產Javelin導彈及F-35戰機的原材料。

報道引述一份軍方文件稱，五角大廈計劃儲存至少足夠半年使用數量的釹磁鐵(neodymium iron boron magnets)，並計劃保存相關儲備至少30個月。

中國與日本是上述原材料的最大供應國，美國則幾乎沒有生產上述原材料的企業。有業界批評，五角大廈做法短視，應該為有意生產上述原料的美國企業提供財務資助。

五角大廈沒有回應傳媒查詢。