國際財經

美國總統特朗普稱與中國國家主席習近平「有很好的對話」(very good talk)，令中美貿易前景更明朗，加上英國國會通過脫歐議案，消息帶動美股三大指數周五甫開市即創新高，道指高開231點，刷出28608點的新紀錄；歐洲股市亦報捷，美滙指數造好，金價窄幅偏軟，油價亦見回落。

道指收市升幅收窄至78點。標指及納指盤中分別攀上3225點及8931點的高位，收市仍漲0.49%和0.42%，三大指數齊創即市及收市新高。

特朗普周五在Twitter發文稱與習近平通電話，又透露中國已開始大規模採購美國農產品，兩人還談及北韓和香港。此前，美國財長努欽表示，「非常有信心」中美可按照計劃簽定首階段貿易協議，又說在明年1月初落實簽署。

歐股堅挺，英股微漲0.11%，法股和德股分別升0.82%和0.81%。美滙指數在美市尾段造好，升0.33%，報97.7；日圓變動不大，微跌0.08%，至每美元兌109.47日圓。英國國會順利通過脫歐議案後，英鎊曾抽高0.55%，兌1.3080美元，尾段倒跌0.15%，至1.2990；歐羅則跌0.4%，兌1.1077美元。

紐約期金收市跌0.2%，每盎斯報1480.9美元。美國鑽油井數量本周大幅增加，國際油價由逾3個月高位回吐，紐約期油跌1.2%，每桶收報60.44美元；布蘭特期油下滑0.6%，每桶收報66.14美元。

美上季GDP終值增2.1%

數據方面，美國第三季國內生產總值(GDP)按季年率終值為增長2.1%，符合市場預期，前值同為增長2.1%。11月個人消費開支平減指數(PCE)按年升1.5%，10月則上漲1.4%。11月個人收入按月升0.5%，升幅大過0.3%的預期，個人消費支出亦按月升0.4%，與預期相符。

密歇根大學公布的12月消費信心終值報99.3，按月升2.5，高過分析師預測的99.2，反映眾議院通過彈劾總統特朗普的法案，並未影響消費者對經濟的預期。調查顯示，消費者對未來5年的年度物價通脹預期為2.2%，為有紀錄以來新低。