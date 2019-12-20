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今日 02:49 國際財經

美鋼料季度嚴重虧損 擬裁員削股息

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美國鋼鐵(U.S. Steel)發出警告，第四季業績虧損將較預期嚴重，集團宣布削減季度股息至1美仙，以及裁減1500個職位。

消息公布後，美鋼股價周五早段急挫8%，是今年以來最差的即市表現。

美鋼預期，第四季每股經調整虧損1.15美仙，全年則蝕42美仙。集團行政總裁David Burritt指出，美國鋼鐵市場持續疲弱，打擊公司業績。

為應對困境，美鋼暫停美國大湖區廠房大部分運作，裁減1500個職位；另外，削減股息及明年資本開支預算1億美元。

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