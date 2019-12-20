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今日 02:41 國際財經

黑莓上季業績勝預期 程守宗料明年增長佳

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由港人程守宗出任行政總裁的加拿大軟件集團黑莓(BlackBerry)，公布截至11月30日止第三季業績，錄得淨虧損3200萬元(加元‧下同)，前一年度同期獲利5900萬元。期內每股經調整盈利為3仙，優於分析員預期的2仙；經調整的收入升23%至2.8億元，優於分析員預期的2.76億元。

程守宗表示，2月收購保安軟件集團Cylance的行動，有助推動集團收入增長，預期明年將帶來更大的增長動力。上季，來自Cylance的收入約為4000萬元。

消息公布後，黑莓股價一度升10%，創下9個月新高。

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