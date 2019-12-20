國際財經

美國娛樂巨擘ViacomCBS宣布，同意收購Miramax製片公司的49%股權，涉及金額為3.75億美元(29.25億港元)。

ViacomCBS表示，交易代價為現金1.5億美元，以及同意未來5年每年至少投入4500萬美元，製作新電影或電視節目，並且作為Miramax的營運資金。同時，ViacomCBS旗下的派拉蒙影業將擁有獨家分銷Miramax片庫作品的權利。

Miramax由Bob與Harvey Weinstein於1979年創立，現時由卡塔爾BeIN娛樂集團擁有。