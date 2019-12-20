國際財經

美國第三季國內生產總值(GDP)按季年率終值為增長2.1%，符合市場預期，前值為增長2.1%。GDP隱性平減指數終值為上升1.7%，市場預期為上升1.8%，前值為上升1.7%。

期內，個人消費支出(PCE)物價指數終值為上漲1.5%，前值為上漲1.5%；核心個人消費支出(PCE)物價指數終值為上漲2.1%，符合市場預期，前值為上漲2.1%；

消費者支出終值為增加3.2%，前值為增加2.9%；最終銷售終值為增加2.1%，符合市場預期，前值為增加2%。