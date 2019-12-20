國際財經 即巿股評

2019年新年伊始，因美國政府停擺時間過長對於美國經濟的負面影響逐步顯現，加上蘋果意外下調其第一季盈利預期，引致美股及環球股市大跌。投資者大規模追入避險資產，令日圓成為是次事件升幅最強的貨幣，美元/日圓於1月3日大跌逾400點，並跌至2018年3月以來的逾9個月低位104.76。另一方面，隨著中美貿易談判局勢於年內急劇惡化，美國總統特朗普於5月6日宣布將2000億美元中國商品關稅從10%上調到25%，然後於8月1日宣布對剩下3000億美元中國商品再加徵10%額外關稅。

除此之外，特朗普亦分別向墨西哥、歐羅區國家展開關稅戰， 而中國在之後亦有展開關稅反制措施以應對美國的關稅加徵。至此全球貿易關係和經濟發展均受到重大考驗，日圓成為避險資金的天堂，美元/日圓在數次關稅戰爆發後均有至少百點的跌幅，滙價一度於8月26日跌至104.42，跌穿閃崩日低位並刷新2016年11月以來的近34個月新低。

不過，近日中美貿易戰緊張局勢有所緩和，特朗普於上周四（12月12日）晚上宣布同意押後對中國的新一輪關稅加徵，中美雙方亦於上周末宣布第一階段協議基本完成。與此同時，英國保守黨於議會大選取得壓倒性勝利，亦使避險情緒大幅減低，美元/日圓單日內回升逾百點至109.68，刷新十日新高。另外，日本央行於周四（12月19日）宣布維持利率不變，其後的議息聲明指在有需要的時候將維持利率於當前或更低水平，預料日本經濟可能繼續保持擴張趨勢，美元/日圓於日內稍為回落，目前匯價於109.30水平波動。

技術分析方面，美元/日圓自2018年10月起，一直受制於周線圖的下降趨勢線而輾轉回落，雖然滙價於今年8月觸底反彈後在周線圖形成短期上升通道，但目前已回升至下降趨勢線頂部阻力109.80-110.00區域，短期內若不能順利升破此處阻力，隨時再度大幅回落，甚至重新下探8月低位104.60-105.00區域。展望2020年，在美國聯儲局來年按兵不動的暗示下，美元/日圓仍以下跌的機會為大，但是滙價於104.60水平有強勁支持，若美元/日圓重新下跌至該區間，應可重新展開反彈，形成先跌後升之勢。

交易策略方面，我們根據12月10日策略已於109.50沽出美元/日圓（下望107.80，升穿110.05止損）。

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分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供