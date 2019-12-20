國際財經

中美下月初有望可簽定首階段貿協，加上英國GDP數據向上修訂，歐洲股市中段靠穩。

截至本港時間傍晚6時38分，英國富時100指數報7577點，升3點或0.04%；德國DAX指數報13244點，升32點或0.25%；法國CAC 40指數報5978點，漲5點或0.09%；意大利富時MIB指數報23881點，升173點或0.73%。

道指期貨暫報28400點，跌1點。

中美貿易協議取得進展，美國財長努欽表示，對於中美可按照計劃簽定首階段貿易協議，感到「非常有信心」，又說兩國目前正就首階段貿易協議文本，進行技術方面及法律方面的磨合程序，雙方即將公布協議文本，並且在明年1月初落實簽署。

不過，作為美國盟友的加拿大總理杜魯多呼籲，美國政府不應與中國簽署最終及全面的貿易協議，除非協議確保釋放兩名被北京拘留的加拿大人。中國外交部表示，加方通過拉幫結派或將一些其他議題進行掛鈎、向中方施壓，這種做法註定是徒勞的、也是無效的。

英國首相約翰遜在下議院講話中表示，英國的脫歐法案不可能延長到明年12月以後的過渡期，並稱國會絕不能允許脫歐再推遲，必須「摒棄」脫歐和留歐的舊有標籤。

數據方面，英國第三季國內生產總值(GDP)終值按季增長0.4%，好於初值增長0.3%；按年增長1.1%，高於初值的1%增長。歐羅區10月經調整的經常賬盈餘擴大至324億歐羅，9月為282億歐羅。

油價回落，紐約原油期貨現時每桶報61.02美元，跌0.16美元或0.26%；倫敦布蘭特期油報66.42美元，跌0.12美元或0.18%。