國際財經 即巿股評

筆者每周二於信報另一專欄《政觀其辯》，提及「港股比美股更抵博」，昨日榮幸獲得信報投資版畢老林《投資者日記》推介，响前輩面前花拳繡腿耍功夫，實在獻醜！

自中美第一階段協議達成後，全球股市頭也不回，美股更連番破頂，標普更首次登上3200點樓上，隔晚收造3205點，與200天鬼恅牛熊線2952，相距達7.9%，比一周前相差7.1%，進一步擴大多0.8個百分點。

此外，由CNN編制的恐懼與貪婪指數(Fear and Greed Index)更升至90的「極度貪婪」水平，望埋標普500的14日RSI，隔晚升到73.2超買水平，與11月27日短暫調整前75.7水平不遠，上述均反映出美股可能隨時回急速調整，抵撈依然比高追好，耐心等回到150天線，現水平為2980點，即回落7%，才考慮大手買入。

雲網絡安全大有錢途

雖然整體建議待回調至150天線才大手買入，但個別股份已極之吸引，特別是少人吼兼無跟市大升的雲網絡安全股，例如之前講過的CrowdStrike(CRWD)及Cloudflare(NET)，還可留意身份驗證起家的Okta(Okta)以及預期今過財年將實現盈利的Zscaler(ZS)。

試想想，未來時5G、萬物互聯及AI年代，網絡安全會變得愈來愈重要，行業隨時會爆出一隻或多隻股王級代表，近期上述股份無咩人吼，現在或是識於微時的好時機。

維珍銀河CHOK CHOK CHOK

打住太空旅遊概念的維珍銀河(SPCE)，本欄11月5日叫戰友可雞仔注，用六合彩心態投機買入，當晚收盤價為9.68美元，若果大大注買入都咪話驚，推介過後，11月中一度升至10.35美元，之後在11月下旬上演高台跳水，最低見過6.9美元，比推介時大跌28.7%，真喺坐太空船變坐潛艇！

好彩股價在6.9美元喘穩，之後12月10日獲大摩首發報告唱好，基本目標睇22美元，更狂的是，大摩稱一旦維珍銀河利用其現有技術，將業務目標由太空旅遊轉至超高速航空旅遊，股價最牛便可睇60美元。

受該報告沖喜，維珍銀河股價快速重上8美元關後，更獲行政總裁George Whitesides真金白銀於市場買入5850股，每股作價8.53美元，合共約5萬美元，股價進一步回升，隔晚飆8.5%，重返十美元大關，收10.37美元。

去唔去到大摩目標60美元就唔知，但由英國狂人布蘭森(Richard Branson)揸旗絶對信得過，加上集團目標是2021年8月前實現年度盈利，而太空旅遊商機大(可留意12月10日信報「234億太空旅遊商機2020年引爆」報道)，連近期是非多多的飛機生產商波音，亦一早落疊2000萬美元購入股權，按昨日收盤計，買一股仍然唔使一嚿，依然值得小注長揸，跟狂人發宇宙夢，但當然要綁緊安全帶。

編按:作者尹德政(Ricky)，醉心投資美股近十載，最大滿足感來自尋找抵買有實力的世界行業領袖，每逢周三、五在「信報網站」及「港股360」撰文，另每逢周二在《信報》撰寫「政觀其辯」。

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