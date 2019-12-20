國際財經

中美下月初有望可簽定首階段貿協、英倫銀行言論偏鴿，惟英國「硬脫歐」憂慮升溫，投資氣氛淡薄，歐洲股市早段個別發展。

截至本港時間下午4時34分，英國富時100指數報7567點，跌6點或0.08%；德國DAX指數報13210點，跌1點或0.01%；法國CAC 40指數報5968點，跌3點或0.06%；意大利富時MIB指數報23842點，升133點或0.56%。

道指期貨暫報28392點，跌9點。

中美貿易協議取得進展，有望於下月初簽定首階段協議。CNBC電視台報道，美國財長努欽表示，對於中美可按照計劃簽定首階段貿易協議，感到「非常有信心」，又說兩國目前正就首階段貿易協議文本，進行技術方面及法律方面的磨合程序，雙方即將公布協議文本，並且在明年1月初落實簽署。

不過，作為美國盟友的加拿大總理杜魯多呼籲，美國政府不應與中國簽署最終及全面的貿易協議，除非協議確保釋放兩名被北京拘留的加拿大人。他稱，加拿大一直在與華盛頓合作，以說服中國釋放二人，重申如果解決不了孟晚舟和兩名加拿大人的問題，美國就不應與中國簽署最終且全面的協議。

英倫銀行昨晚議息後維持利率0.75%不變，但下調第四季GDP增長率，由原本預期的0.2%，降至0.1%。央行會後聲明維持偏鴿言論，稱如果全球增長放緩或者英國脫歐出現阻滯，央行將採取措施應對。

另外，英國《金融時報》報道，英倫銀行前副行長Andrew Bailey，成為接替卡尼(Mark Carney)出任行長的最熱門人選。英國財政大臣賈偉德(Sajid Javid)將於周五公布卡尼的接任人選。

油價個別發展，紐約原油期貨現時每桶報61.15美元，跌0.03美元或0.05%；倫敦布蘭特期油報66.65美元，升0.11美元或0.17%。