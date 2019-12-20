國際財經

韓聯社報道，華為表示今年在南韓採購額超過13萬億韓圜，明年將加大在韓投資採購力度。

華為全球媒體傳播副總裁宋凱稱，華為已經與60多個國家和地區簽署5G商用合同，已發貨40萬個5G基站，向南韓發貨1.8萬個5G基站，助移動營運商LG U+在5G領域處於領先位置，並考慮明年上半年在南韓設立研發中心。

華為南韓公司行政總裁孟少雲表示，南韓客商對技術水平的要求相當高，華為將通過質量贏得信任，並隨時可以供應28 GHz頻段、SA架構產品；若在美國的制裁下仍然選擇華為，華為將展示相應的價值。