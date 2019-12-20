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黑石集團:後年全球經濟或進衰退期

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縱觀當前全球實體經濟的收縮，以及資本市場和金融市場的膨脹，黑石集團大中華區主席張利平認為，從2021年開始，以美國為首的全球經濟可能會迅速進入衰退期。

他指出，亞洲地區除了印度以外，其他國家已經沒有太多的投資選擇。內地經濟則從明年開始回暖，但是長期會受到外界因素的干擾，中國必須學會在逆境中成長。

張利平表示，目前全球股市按資產價格，已達到歷史高位，泡沫已經形成，全球央行放水的水平已經達到2008年金融危機以來的最高點。當實體經濟無法支撐上述兩個高點時，投資者將面臨一定的風險。

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