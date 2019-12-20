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今日 09:31 國際財經

亞馬遜今年處理貨量突破35億件

亞馬遜披露，今年以來，內部物流團隊處理了35億件貨品。

該公司指出，在美國共有150個交收站，僱用9萬員工處理貨品。

亞馬遜自行處理貨品的問題成為近期熱門話題。聯邦快遞(FedEx)日前公布季度業績，顯示自8月起終止與亞馬遜合作後業績遜色的情況。

摩根士丹利分析報告估計，亞馬遜物流團隊去年處理貨量為總貨品交易量的20%，今年至8月底則為46%。該行預測，亞馬遜2022年處理貨量為65億件，超越UPS的50億件，以及FedEx的34億件。

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