國際財經

美國農業部公布，美國上周對中國的豬肉出口上升至逾10個月以來的新高。截至12月12日當周，對華豬肉出口總量為1.53萬噸。

過去一年半，非洲豬瘟導致中國約一半的生豬死亡，內地豬肉價格飆升。

美中上周達成首階段貿易協議，包括北京承諾每年進口400億至500億美元的美國農產品。分析指出，肉類進口可能有助於中國實現這一大規模的採購目標。

農業部表示，中國進口商上周淨購買5940噸美國豬肉，將在今年年底前發貨，但淨取消先前購買的4238噸2020年發貨的豬肉。