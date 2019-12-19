國際財經

雖然新出爐的美國經濟數據參差，但華爾街判斷參議院通過對美國總統特朗普的彈劾法案機會很微，疑慮暫掃除，美股高開高走，三大指數再破頂，齊創收市新高及即市新高。納指盤中最高見8888點；標指盤中最高觸及3205點；道指輕微高開，最多漲142點，至28381點即市新高。

道指收市抽升137點或0.49%，報28376點；標指漲0.45%，收報3205點，為歷來首次收市高於3200點關；納指則上揚0.67%，收報8887點，為連續第六個交易日攀升。思科股價抽升2.66%，為表現最強的道指成分股；Caterpillar回落1.43%。

歐股個別發展，德股疲軟，下跌0.08%，法股上揚0.21%，英股則升0.44%。

美滙牛皮 油金靠穩

多國央行公布議息結果，英倫銀行和日本央行按兵不動，瑞典央行則告別負利率回到零息。在環球央行仍執行寬鬆政策下，債市價格偏軟，美國10年期國債孳息率微升0.01個基點，至1.922厘。

美滙指數表現牛皮，尾段持平報97.4；日圓先軟後升0.22%，至每美元兌109.32日圓。英鎊走勢反覆，美市尾段再挫0.55%，兌1.3007美元；歐羅窄幅靠穩，升0.08%，兌1.1123美元。

紐約期金收市升0.4%，每盎斯報1484.4美元。美中貿易協議尚未簽訂，美國眾議院通過彈劾特朗普的議案，以及英國無協議脫歐憂慮再度浮現，均對金價有支持。

紐約聯儲銀行周四的14天回購操作認購僅313億美元，低於350億美元的規模。

紐約1月期油收報每桶61.22美元，升0.5%，合約告屆滿；布蘭特2月期油漲0.6%，收報66.54美元。美國官方數據顯示，汽油、柴油和供暖燃油庫存上周增加，重燃市場對供過於求的憂慮，但全美的原油庫存則下降至11月初以來的新低水平。

美國上周首次申領失業救濟人數，經季節性調整之後，從前周的兩年新高，回落了1.8萬人，至23.4萬人，稍高於市場預測的22.5萬人。至於4周平均首次申領失業救濟的人數，則按周上升1500人，至22.55萬人。

費城聯儲銀行公布的12月商業指數由上月的10.4下降至0.3，遠遜分析師預測。此外，11月二手樓銷售按月挫1.7%，跌至以年率計的535萬間，為5個月新低。