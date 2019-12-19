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今日 03:55 國際財經

蘋果Apple TV+傳引入體育賽事版權

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《華爾街日報》報道，蘋果與擁有占士邦影片版權的美高梅(MGM)，以及美國太平洋12聯盟(Pac-12 Conference)大學賽事主辦方商討播放權事宜。

報道引述消息人士稱，有關蹉商處於初步階段，不確定雙方會進入後期蹉商階段。此舉反映蘋果有意加強串流服務Apple TV+內容的決心。

蘋果在11月推出Apple TV+服務，月費由4.99美元起。如果獲准轉播太平洋12聯盟賽事，將是Apple TV+首度引入即場體育賽事轉播。

蘋果拒評上述消息，股價最新暫跌0.2%。

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