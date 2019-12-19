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今日 03:26 國際財經

Bet365博彩網CEO年賺32億 膺英「打工皇后」

英國傳媒報道，博彩網站Bet365創辦人兼行政總裁Denise Coates成為英國領取最高薪酬公司董事，可稱為「打工皇后」。

報道引述證券公告顯示，Coates今年領取的基本薪酬為2.77億英鎊，連同股息在內的總收入為3.23億英鎊(32.8億港元)。她去年領取的基本薪酬為2.2億英鎊，連同股息在內的總收入為2.65億英鎊。

Bet365沒有回應傳媒查詢。

51歲的Coates早於學生時期已管理家族公司賬目，大學畢業後主理家族公司業務。

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