國際財經

英國傳媒報道，博彩網站Bet365創辦人兼行政總裁Denise Coates成為英國領取最高薪酬公司董事，可稱為「打工皇后」。

報道引述證券公告顯示，Coates今年領取的基本薪酬為2.77億英鎊，連同股息在內的總收入為3.23億英鎊(32.8億港元)。她去年領取的基本薪酬為2.2億英鎊，連同股息在內的總收入為2.65億英鎊。

Bet365沒有回應傳媒查詢。

51歲的Coates早於學生時期已管理家族公司賬目，大學畢業後主理家族公司業務。