國際財經

美國國會眾議院正式通過對特朗普的彈劾案，但未對市場造成太大影響。另外，美國財長努欽稱，「非常有信心」中美可於1月初簽署首階段貿易協議，消息減緩了市場對全球經濟增長前景的擔憂。美股周四高開高走，三大指數都創下盤中歷史新高，道指升幅一度超過140點，科技股續受追捧，有望連續第七個交易日攀升。

截至本港時間凌晨約1時40分，道指報28341點，升102點或0.36%，稍早時升幅達到142點，盤中曾高見28381；標普500指數現報3202點，升11點或0.35%，盤中曾高見3203點；納指現報8869點，升42點或0.48%，盤中暫時的高位見8876點。

Tesla股價升破400美元

思科股價抽高2.72%，暫時為升幅最大的道指成分股；多隻傳統股份表現亦佳，3M和強生升幅都超過1%，家得寶上揚0.95%；電動車製造商特斯拉(Tesla)突破400美元，現時攀升逾2%。重型機械股Caterpillar回落1.7%，暫時為表現最差的道指成分股；油股埃克森美孚和雪佛龍偏軟；摩根大通和高盛都溫和回落。

美國眾議院表決通過彈劾總統特朗普條款，使特朗普或成為美國歷史上第三位遭眾議院彈劾的總統。白宮則表示，通過彈劾是美國歷史上最可恥的政治事件之一。

雖然眾議院通過彈劾案，但眾議院議長佩洛西卻稱，不打算立即將其提交參議院投票。民主黨希望藉此向共和黨施壓，避免法案直接在參議院被否決。最新民調顯示，眾議院啟動彈劾特朗普的調查已有3個月，但在是否罷免的問題上，美國人的支持和反對意見佔比均為48%，沒有哪一種觀點佔據多數。

英國脫歐進展方面，英國政府表示，將立法允許英國於下月31日脫離歐盟，並規定實施期限至明年12月底。英女皇伊利沙伯二世在國會發表演說時指出，英國政府的首要任務是落實於明年1月31日脫歐，稍後將推動立法，以確保英國於該日脫歐。市場憂慮，在不足一年期間，英國或與歐盟無法達成自由貿易協議，令「硬脫歐」憂慮升溫。

英倫銀行議息後，維持關鍵利率在0.75%不變，符合市場預期。不過，央行在聲明中稱，將英國第四季GDP增速預期削減至0.1%，11月預期為0.2%。

國際貿易協議取得進展的積極跡象仍在主宰着美股的走向，中美雙方經貿團隊正在就首階段協議簽署等後續工作密切溝通，關於協議具體內容，沒有更多訊息可以透露，協議正式簽署後，內容將對外公布。上周五宣布的中美貿易協議取得進展的消息令市場情緒振奮，加上最近公布的經濟數據，暫時沖淡了對歐洲經濟增長放緩與全球經濟前景的憂慮情緒。

歐股方面，英國富時100指數收報7573點，升33點或0.44%；德國DAX指數收報13211點，跌10點或0.08%；法國CAC 40指數收報5972點，進賬12點或0.21%；意大利富時MIB指數收報23708點，升80點或0.34%。

ICE美滙指數暫偏軟，回落0.05%，報97.35；英鎊再挫0.31%，跌至1.3038美元；美元兌日圓造好，暫漲0.31%，報109.22日圓。

紐約2月期油回升0.46%，每桶報61.13美元；倫敦布蘭特期油上漲0.41%，報66.44美元。