熱門：

今日 01:40 國際財經 中國財經

東風汽車與標緻雪鐵龍延長合資年期

放大圖片

法國標緻雪鐵龍(PSA)股東中國東風汽車(00489)在公布減持PSA持股的第二天，宣布延長與PSA組成的合資企業東風神龍汽車的合資年期。

根據東風汽車公告，東風神龍將繼續享有PSA旗下Opel品牌在華的獨家經銷權，以及獲對方轉讓新技術及知識產權。

PSA未有回應傳媒查詢。

東風汽車周三公布把3070萬股持股售回予PSA。東風汽車原本持有PSA的12.2%股權。分析員相信，東風汽車出售股份對PSA與快意佳士拿的合併計劃有利，將有助爭取獲得美國政府批准合併計劃。

  • 熱門新聞

    • 回上

    信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

    股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

    本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。

    You are currently at: www.hkej.com
    Skip This Ads