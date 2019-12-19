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法國標緻雪鐵龍(PSA)股東中國東風汽車(00489)在公布減持PSA持股的第二天，宣布延長與PSA組成的合資企業東風神龍汽車的合資年期。

根據東風汽車公告，東風神龍將繼續享有PSA旗下Opel品牌在華的獨家經銷權，以及獲對方轉讓新技術及知識產權。

PSA未有回應傳媒查詢。

東風汽車周三公布把3070萬股持股售回予PSA。東風汽車原本持有PSA的12.2%股權。分析員相信，東風汽車出售股份對PSA與快意佳士拿的合併計劃有利，將有助爭取獲得美國政府批准合併計劃。