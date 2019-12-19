今日 20:13
國際財經
英倫銀行公布，以7:2的票數維持指標利率在0.75厘不變，符合市場預期。
同時，該行以9:0的票數維持國債、公司債購買計劃不變。
央行指出，如果不確定性持續，可能須要支持經濟增長。
英央行按兵不動 或有限漸進收緊政策
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