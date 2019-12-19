國際財經

美國總統特朗普遭眾議院彈劾，英國「硬脫歐」憂慮升溫，市場亦觀望英倫銀行議息，歐洲股市中段個別發展。

截至本港時間晚上7時13分，英國富時100指數報7551點，升11點或0.15%；德國DAX指數報13181點，跌41點或0.31%；法國CAC 40指數報5957點，跌1點或0.03%；意大利富時MIB指數報23661點，升32點或0.14%。

道指期貨暫報28316點，升35點。

中美貿易戰方面，中國商務部表示，中美雙方經貿團隊正在就首階段協議簽署等後續工作密切溝通，關於協議具體內容，沒有更多訊息可以透露，協議正式簽署後，內容將對外公布。國務院關稅稅則委員會今日公布，第一批對美加徵關稅商品第二次排除清單，自12月26日至明年12月25日，不再加徵關稅，但已加徵關稅不予退還。

英國無協議脫歐風險再度提升，英國周五提交下議院的脫歐法案將新增條款，禁止脫歐過渡期超過明年底，即不容許過渡期延長。市場憂慮在不足一年期間與歐盟無法達成自由貿易協議。

數據方面，英國11月零售銷售按年增長1%，低於預期增長2.1%，為去年4月以來最慢增速；10月為增長3.1%。

油價方面，紐約原油期貨現時每桶報60.94美元，升0.01美元或0.02%；倫敦布蘭特期油報66.19美元，升0.02美元或0.03%。