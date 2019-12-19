國際財經 即巿股評

2019年初，美國政府持續停擺以及蘋果下調第一季營收展望觸發了避險交易的導火線，市埸大幅拋售風險貨幣，其中澳元/美元的跌幅最為慘重，滙價單日閃崩350點至2009年9月以來的近10年新低0.6760。其後中美貿易戰持續發酵，大幅影響全球進出口貿易並重創澳洲經濟，尤其是澳洲2019年第二季國內生產總值（GDP）僅按年上升1.4%，創下十年新低，失業率則由今年2月低位4.9%升至5.3%。為了支撐經濟，澳洲儲備銀行於年內曾三度減息，隔夜現金目標利率由1.5%調低至歷史低位0.75%。受澳央行寬鬆政策拖累，澳元/美元持續下跌，並於8月7日跌穿閃崩日低點至0.6674，其後短暫反彈但再度於10月2日跌至0.6668，刷新十年新低。

值得慶幸的是，近日全球投資者風險承受意欲顯著回升，中美宣布完成第一階段貿易協議，而英國保守黨於上周五（12月13日）傳出於大選勝利的消息亦推高澳元/美元至自7月26日以來的近五個月新高0.6934。本周二公布的澳洲儲備銀行12月3日議息會議紀要指出，部分全球經濟下行風險已經消退。另外，今日（12月19日）澳洲公布11月就業人口增加3.99萬人，高於市埸預期增加1.5萬人，至於11月失業率則報5.2%，同樣勝於市埸預期。此消息亦帶來了澳元的買盤，澳元/美元短線上漲近30點，目前於0.6890附近波動。

技術分析方面，澳元/美元於2019年持續走弱並受制於長期下降趨勢線阻力，曾於10月初觸及10年低位0.6668，若以今年1月底高位0.7291計算，匯價已下跌逾600點。直至12月11日，澳元/美元終於突破下降趨勢線，並於日線圖形成上升通道。後市此下降趨勢線或會成為強勁支持，並支撐澳元/美元企穩該線之上。展望2020年，澳元/美元或有望重回0.7000關口，但若滙價不幸失守下降趨勢線支持的話，澳元很可能再度下試十年低位0.6668。

交易策略方面，我們根據12月12日策略於0.6880建立的澳元/美元沽盤（下望0.6780，升穿0.6930止損）已於0.6930平倉，虧損50點。短期內待澳元/美元下跌至0.6840-0.6860區域買入，上望0.6990，跌穿0.6800止損。

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分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供