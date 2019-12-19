國際財經

英國「硬脫歐」憂慮升溫、美國總統特朗普遭眾院彈劾，市場又觀望英倫銀行議息，不明朗因素增加，歐洲股市早段個別發展。

截至本港時間下午5時13分，英國富時100指數報7552點，升11點或0.15%；德國DAX指數報13202點，跌20點或0.15%；法國CAC 40指數報5958點，跌1點或0.03%；意大利富時MIB指數報23630點，升1點或0.01%。

道指期貨暫報28292點，升11點。

美國由民主黨控制的眾議院就對總統特朗普的兩項彈劾條款作表決，均取得過半票數獲通過。特朗普成為繼莊遜(Andrew Johnson)和克林頓(Bill Clinton)後，成為第三位被眾議院彈劾的美國總統。彈劾案下月將交由共和黨主導的參議院展開彈劾審訊。

不過，共和黨在參議院100席中佔53席，意味至少需要20人倒戈才能達到罷免總統所需的三分二票數，而目前沒有共和黨人表明支持彈劾，故此特朗普在參議院被裁定罪成及被罷免的機會不大。

英國無協議脫歐風險再度提升，英國周五提交下議院的脫歐法案將新增條款，禁止脫歐過渡期超過明年底，即不容許過渡期延長。市場憂慮在不足一年期間與歐盟無法達成自由貿易協議。英國首相約翰遜亦威脅，倘若歐盟在明年底仍未同意與英國達成自由貿易協議，英國將會「硬脫歐」。摩根大通認為，英國以無協議方式結束脫歐過渡期的機會高達25%。

另外，英倫銀行即將議息，預期不會作出利率變動，但可能勾劃出大選後的未來貨幣政策走向。

油價個別發展，紐約原油期貨現時每桶報60.84美元，跌0.09美元或0.15%；倫敦布蘭特期油報66.14美元，升0.01美元或0.02%。