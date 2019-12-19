國際財經

歐洲央行據報考慮將貨幣政策架構中的一大重要因素降級或者廢除。

外電引述歐羅區官員表示，作為歐洲央行評估經濟的兩大分析「支柱」之一，貨幣流通量增速證明對於通脹並無太大的指導作用，把重點放在信貸發行或者貨幣政策對金融穩定性的影響可能更為合適。

官員指出，這一戰略評估很可能在1月正式獲得管理委員會同意，與歐央行行長拉加德上周的說法一致，但尚未就如何實施做出任何決定。

知情人士補充，由歐央行和成員國央行官員組成的貨幣政策委員會很可能會牽頭。