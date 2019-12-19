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今日 14:50 國際財經

日股低收69點 兩連跌

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美國眾議院通過兩項彈劾總統特朗普條款，加上英國無協議脫歐機會提升，不明朗因素籠罩大市，亞太區股市個別發展。

日本股市連續第二日下滑，日經平均指數收報23864點，跌69點或0.29%。

日本央行維持貨幣政策不變，保持短期利率目標在負0.1厘，承諾引導10年期國債孳息率在近零水平，同時維持利率前瞻指引不變，合乎市場預期。

南韓股市則靠穩，韓國首爾綜合指數收報2196點，升1點或0.08%。

澳洲股市偏軟，澳洲普通股指數收報6942點，跌14點或0.21%。

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