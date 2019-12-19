國際財經

《華爾街日報》引述知情人士報道指，美國晶片商博通(Broadcom)正考慮出售旗下一個無線晶片部門，此舉將加速其業務轉型。交易價值可能達100億美元(約780億港元)。

據報，博通正與瑞士信貸集團(Credit Suisse)合作，為其射頻子公司尋找買家。不過目前還在初期階段，是否能達成交易還屬未知之數。

射頻部門是博通無線晶片業務的一部分，生產用於手機訊號淨化的過濾器。該部門在博通2019財年中收入為22億美元，是博通前身公司安華高(Avago)的原始業務之一。