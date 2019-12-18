國際財經

美股周三窄幅反覆拉据，收市個別發展，道指和標指輕微回軟，均以全日最低位作收，納指則輕微創收市新高，並與標指同創盤中歷史新高；歐洲股市則因為英國重燃硬脫歐風險而個別發展。英鎊和歐羅受壓，金價偏軟，油價大致持穩。

美國周三沒有重要數據公布，投資者初段觀望眾議院表決美國總統特朗普彈劾議案。標指最高報3198點，收市倒跌至3191點，回落0.04%。道指曾上揚56點，全日高位觸及28323點；收市倒跌27點或0.10%，報28239點。納指曾升上8848點高位，收市回順報8827點，仍進賬0.05%。

聯邦快遞(FedEx)業績遜於預期，並下調全年盈利預測，拖累股價下挫10%，利淡市場情緒。波音抽高1.31%，為升幅最大的道指成分股；沃爾瑪下挫1.17%，為表現最差的道指成分股。特斯拉(Tesla)在中國製造的電動車，據稱計劃減價20%，有望刺激市場銷量，股價抽升3.74%，創下收市歷史新高，報392.42美元；並創下盤中新高，見395.22美元。

英鎊兌美元曾再挫0.5%

歐股亦乏明確方向，泛歐Stoxx 600指數窄幅上落，英股高收0.21%，德股跌0.49%，法股微跌0.15%。亞洲方面，MSCI亞太指數(不計日本)升0.1%，日股則低收0.55%。

周二有報道稱，英國首相約翰遜將修改脫歐法案，明確排除把過渡期延長到2020年12月以後的可能性，再次引發硬脫歐憂慮。

受消息拖累，周二英鎊兌美元曾急挫1.6%，是逾一年來最大跌幅，周三未扭頹勢，最多再下滑0.54%，報1.3060美元，尾段仍挫0.37%，至1.3083。美元相對強勢，美滙指數曾漲至一周高位，及後稍回順，報97.4，升0.18%。美元兌歐羅漲0.32%，報1.1117美元；美元兌日圓升約0.1%，報109.6日圓。紐約期金微跌0.1%，每盎斯收報1478.7美元。

美國原油庫存意外地上升，但市場仍相信明年需求會轉強，紐約期油收市微跌1美仙，每桶收報60.93美元；倫敦布蘭特期油微漲7美仙，收報66.17美元。

石油出口國組織與俄羅斯等盟友(合稱OPEC+)擴大減產承諾續支持市場情緒，阻止油價向下。OPEC+今年1月1日起每天減產120萬桶，最近承諾由2020年1月1日起再減50萬桶，以支撐油價。