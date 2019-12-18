國際財經

芝加哥聯儲銀行總裁埃文斯(Charles Evans)表示，受惠於勞工市場及消費市場強勁，美國經濟表現相當良好，但通脹仍然維持在令人憂慮的低水平。

埃文斯周三在美國出席一項活動期間稱，聯儲局的貨幣政策正處於一個良好位置(a good place)，他與聯儲局主席鮑威爾(Jerome Powell)及多位官員的措辭一致，都暗示局方在可見的未來無需要調整現時的利率水平。

不過，埃文斯指出，對於通脹持續低於聯儲局2%目標，他個人感到憂慮，認為局方應該容許通脹上升，使長期平均水平達到2%水平。