國際財經

路透報道，德國平治汽車製造商戴姆勒支付2000萬美元(1.56億港元)民事賠償金，以結束美國政府對其所進行的一項調查，調查涉及戴姆勒在處理召回140萬輛汽車的過程中違規。

根據報道，戴姆勒須先支付1300萬美元，視乎有否遵守和解協議，再由當局決定是否須付另外700萬美元。

美國公路安全局指出，戴姆勒沒有適時處理至少兩宗召回安排，又沒有就召回提交進度報告。戴姆勒的平治美國業務分支表示，雖然相信在召回事件中沒有犯錯，但確實沒有在限期前知會經銷商關於召回安排。戴姆勒承諾盡力解決公路安全局的提問。