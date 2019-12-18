國際財經

美股高開後持續靠穩，近期國際貿易關係進展順利安撫了市場緊張情緒，美股已錄得連續5個交易日攀升，惟市場仍關注特朗普彈劾調查案的進展。

截至本港時間晚上約11時04分，道指現報28291點，升24點或0.09%；標普500指數報3195點，升2點或0.08%；納指報8826點，升3點或0.04%。

市場聚焦美國國會的消息，眾議院將於今日就針對總統特朗普的兩項彈劾條款進行表決，一旦投票通過，特朗普將成為美國史上第三位被眾議院決定彈劾的總統。

經濟方面，美國聯儲局前主席格林斯平(Alan Greenspan)昨日再度發出警告，隨着美國預算赤字的不斷攀升，通脹將對經濟構成更大的威脅。

美國達拉斯聯儲總裁卡普蘭和波士頓聯儲總裁羅森格倫明確表態，支持聯儲局當前的立場，與上周其他決策者的措辭相呼應，即利率正在以最佳狀態進入2020年，而且減息或加息的門檻會很高。

國際貿易局勢方面，美國貿易代表萊特希澤表示，美國可能會在近期對75億美元歐盟商品徵收關稅的基礎上加大行動力度，以收窄長期以來與歐洲的貿易逆差，這突顯出對歐貿易是特朗普政府貿易政策的重點之一。不過，萊特希澤未具體說明歐盟的汽車和汽車零部件，是否會成為潛在的新一輪關稅目標。

另外，中美日前達成首階段貿易協議，但分析指出，由於缺乏有關協議條款的具體細節，也不知道協議會在何時簽署，因此市場仍有些緊張。不過，即使沒有任何新的推動因素，鑑於聖誕節和新年期間的交易減少，協議進展宣布後的市場樂觀情緒亦可能足以持續到今年底。

歐股方面，英國富時100指數報7538點，升13點或0.17%；德國DAX指數報13255點，跌32點或0.24%；法國CAC 40指數報5974點，升6點或0.11%；意大利富時MIB指數報23665點，升34點或0.15%。