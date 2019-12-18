國際財經 即巿股評

美元/加元受美國非農就業數據造好帶動，於12月6日曾大漲近百點至1.3267。不過，上周全球政經緊張局勢均有降溫，包括中美完成第一階段貿易協議談判，以及英國保守黨於議會大選取得壓倒性勝利等等，帶動投資者風險承受意欲回升，商品貨幣澳紐加均受到追捧，令美元/加元連續第三周錄得下跌，上周五跌至1.3166收市，全周下跌0.62%。

此外，油價上升亦使美元/加元持續受壓。美國於上周表示計劃加強對伊朗的制裁，包括向全球海運商以及金屬原材料出口商加大施壓，支撐油價向上發展。紐約期油直至昨日（12月17日）已連續上升四日，最高升至61.06美元，刷新9月17日以來的三個月高位。美元/加元於7個交易日內亦錄得6日下跌，本周一（12月16日）更一度跌至10月30日以來的逾一個月低位1.3112。

值得留意的是，周五（12月20日）21:30美國會公布第三季度國內生產總值（GDP），下周一（12月23日）加拿大亦會公布其10月GDP數據，屆時或會影響美元/加元走勢。

技術分析方面，美元/加元自11月下旬起多次上試1.3320-1.3340阻力區域均告失敗，最終跌破自10月29日形成的上升通道並急轉直下。直至今日美元/加元已跌至逾一個月低位1.3112，並跌穿1.3150支持（由10月29日低位1.3039至11月20日高位1.3325上升浪的61.8%斐波那契回吐水平），滙價於日線圖形成下降通道。若短期內美元/加元不能突破下降通道頂部1.3180-1.3200水平，後市將會沿著下降通道繼續下跌，下探1.3120，甚至是1.3050水平。

交易策略方面，我們根據12月5日策略已於1.3140買入美元/加元（上望1.3310，跌穿1.3100止損）。

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分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供