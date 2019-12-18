國際財經

英國「硬脫歐」憂慮升溫，加上關注中美首階段貿易協議的細節，歐洲股市中段個別發展。

截至本港時間傍晚6時22分，英國富時100指數報7538點，升13點或0.18%；德國DAX指數報13280點，跌7點或0.05%；法國CAC 40指數報5982點，升13點或0.23%；意大利富時MIB指數報23692點，升61點或0.26%。

道指期貨暫報28307點，升23點。

英國周五提交下議院的脫歐法案將新增條款，禁止脫歐過渡期超過明年底，即不容許過渡期延長。市場憂慮在不足一年期間與歐盟無法達成自由貿易協議。英國首相約翰遜亦威脅，倘若歐盟在明年底仍未同意與英國達成自由貿易協議，英國將會「硬脫歐」。

數據方面，歐羅區11月消費物價調和指數(HICP)按年上漲1%，符合預期。英國11月消費物價指數(CPI)按年上升1.5%，預期為上升1.4%，惟遠低於英倫銀行2%的目標，該央行周四將宣布最新利率決策。德國12月Ifo企業景氣判斷指數升至96.3，創6月以來最高位，高於預期的95.5。

美國能源資訊局將公布上周官方庫存數據，市場預期原油庫存將減少250萬桶，汽油與精煉油庫存分別上升240萬桶與60萬桶。

油價回落，紐約原油期貨現時每桶報60.36美元，跌0.58美元或0.95%；倫敦布蘭特期油報65.63美元，跌0.47美元或0.71%。