國際財經 即巿股評

自從中美傾掂數達成首階段協議後，全球股市氣氛高漲，美股連續第五個交易日造好，標普500指數僅差8點升至3200點，恒指今日亦一度只差30點，便可重返兩萬八水平。

美股連升五日後，標普五百指數距離200天鬼佬牛熊線(現處2948點)已升至7.6%，14天RSI亦升至71.3，即進入超買水平，後市依然唔值得博，尤其年尾臨近，日本資金例牌年結班師回朝，更何況全球股市企在高位，甚有獲利的可能，一旦日圓拆倉，全球股市可以從高位回落，依然睇等標指回落至150天線，即現處2976點後才大舉入市。

鈀金宜減持 吼1800美元再吸

八月底一篇《鈀金有博大霧空間》，目標睇1900美元樓上，貶下眼鈀金已超額完成，本周最高更見過2000.35美元，創歷史新高，執筆時已回落到1948美元，比推介時累升27%，若按全年計，今年累升更高達54%。

不過，由於已升抵目標價，建議大家減持過聖誕，始終今年累積升幅大，吼從歷史高位回落一成(約1800美元)再買番，明年目標睇2240美元。

美藥股近期爆升

美國藥股近期多隻出現爆升現象，歐洲最大生物技術獨角獸BioNTech(BNTX)，於10月10日在美國上市，踏入12月股價開始快速攀升，昨日收36.91美元，單是本月已大升68%。

BioNTech升幅只是小巫見大巫，藥廠Axsome Therapeutics(AXSM)前日公布，旗下一隻針對抑鬱症的新藥AXS-05，由於在臨床三期反應佳，加上大行大升目標價推波助瀾，周三當晚股價更大升70.5%，而上日更獲納指Biotechnology Index納入指數成分股。若果按昨晚收市價80.97美元計，Axsome Therapeutics今年更大升27.7倍。

藥股甚有當年美國開採油田股的味道，往日單是鑽探發現油田，股價便可飛天，現時藥股也有類似情況，不過值得注意是風險，尤其研究出現差池，便可以由天堂跌入地獄，百濟神州(06160)就是近期最好的例子。

買藥股依然是買美國比本港上市的好，雖然中生製藥(01177)及石藥(01093)，始終創新藥佔比不足，仍受內地政策問題困擾，至於PD-1相關股，內地藥廠將爆發性推出新藥，未必咁划算。

由於坊間現研究出多種治療方法醫治癌症，亦唔知邊種療法會跑出，故此都喺買ETF好，例如追蹤納指Biotechnology Index的IBB。

只宜打散買美創新藥企

當然，可以用六合彩小注的方式買入個股，但由於行業門檻極高，加上上市藥企數目如繁星，故此最好有大基礎投資者已入場，兼且要分散小注買入，例如美籍華裔免疫學家陳列平教授(甚有機會未來攞諾貝爾醫學獎)創辦的NextCure(NXTC)，此公司研究下一代PD-1免疫療法，以補充現時競爭極大的PD-1的不足，此股之前已吸引高瓴(Hillhouse Capital) 、平安創投、藥廠輝瑞及禮來入股。

還有可留意免疫學公司Vir Biotechnology，該公司主要針對性傳染病如乙型肝炎、結核病、愛滋病毒、呼吸道疾病(流感)等等，而入股的基金亦星光燿燿，包括軟銀願景基金(SoftBank Vision Fund)，及微軟創辦人比爾蓋茨(Bill Gates)旗下的基金，尤其比爾蓋茨戰跡唔曳，今年最勁當然就喺人造肉Beyond Meat(BYND)。

還有可留意有淡馬鍚已入股的Viela Bio(VIE)、引入專搞投資科技型企業矽谷銀行(Silicon Valley Bank)的基因測序獨角獸10x Genomics(TXG)、以及連上季首度獲高瓴買入的再鼎(ZLAB)，但仍是建議各位，買藥股風險唔細，想食正升浪，穩陣起見揀ETF仍是首選。

編按:作者尹德政(Ricky)，醉心投資美股近十載，最大滿足感來自尋找抵買有實力的世界行業領袖，每逢周三、五在「信報網站」及「港股360」撰文，另每逢周二在《信報》撰寫「政觀其辯」。

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