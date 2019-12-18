國際財經

英國「硬脫歐」憂慮升溫，因投資者擔心歐盟與英國未能在明年底達成自貿協議，加上關注中美首階段貿易協議的細節，歐洲股市早段個別發展。

截至本港時間下午4時31分，英國富時100指數報7547點，升21點或0.29%；德國DAX指數報13269點，跌18點或0.14%；法國CAC 40指數報5971點，升3點或0.06%；意大利富時MIB指數報23705點，升75點或0.32%。

道指期貨暫報28294點，升10點。

英國脫歐進程繼續備受觸目。英國周五提交下議院的脫歐法案將新增條款，禁止脫歐過渡期超過明年底，即不容許過渡期延長。市場憂慮在不足一年期間與歐盟無法達成自由貿易協議。英國首相約翰遜亦威脅，若歐盟在明年底仍未同意與英國達成自由貿易協議，英國將會「硬脫歐」。

美國國會眾議院賦稅委員會周二通過《美墨加協定》，有望本周交至眾議院全體會議表決，有望在聖誕節休會前通過協定。墨西哥國會早前亦已通過確認《美墨加協定》。

不過，加拿大國會已經開始聖誕節休會期，1月27日才復會。加拿大總理杜魯多表示，加拿大國會可能是最後一個確認《美墨加協定》的國會，意味他計劃在美國國會完成確認程序後，才安排加拿大國會確認。

中美貿易方面，美國貿易代表萊特希澤(Robert Lighthizer)預期，美國對華農產品出口將增加一倍，又稱與中國簽署的第一階段貿易協議，是完全可以執行的。

美國原油庫存意外增加，油價在上日漲逾1%後，今日回吐。紐約原油期貨現時每桶報60.55美元，跌0.39美元或0.64%；倫敦布蘭特期油報65.82美元，跌0.28美元或0.42%。

美國能源資訊局將公布上周官方庫存數據，市場預期原油庫存將減少250萬桶，汽油與精煉油庫存分別上升240萬桶與60萬桶。