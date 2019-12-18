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香港與澳洲簽署的《自由貿易協定》和《投資協定》將於明年1月17日正式生效。

商務及經濟發展局局長邱騰華表示，兩份協定涵蓋範圍全面，包括貨物貿易、服務貿易、投資、政府採購、知識產權、競爭事宜及其他相關範疇，是高質素和現代化的協定。雙方所作出的承諾亦遠超各自在世界貿易組織所作的承諾，令兩地的貨物、服務和投資可以更優惠的條件進入對方的市場，在現今全球經貿環境不明朗的情況下，提供了高透明度和可預測性的貿易和投資條件。

貨物貿易方面，所有香港原產貨物可在《自貿協定》生效後即時透過簡易的申請程序，以零關稅進入澳洲市場。

服務貿易方面，澳洲對約140個服務行業作出具體承諾，讓香港的服務提供者享有市場准入，及在類似的情況下，其所獲待遇不會遜於當地的服務提供者。澳洲的承諾涵蓋香港具傳統優勢或發展潛力的行業，如專業服務包括仲裁、調停和調解服務、商業服務、運輸服務、金融服務及電訊服務。

投資方面，《自貿協定》讓香港投資者可以更優惠的條件進入澳洲市場，特別是在澳洲多個行業投資前需接受審查的投資金額將有所提高。兩地投資者亦將受惠於新《投資協定》下有關投資待遇和保障的現代化條文。

《自貿協定》的其他優惠措施包括更便利的商務旅遊安排，以及便利雙方參與彼此政府採購市場、有效保護知識產權和促進競爭的條文。