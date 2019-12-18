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卡普蘭:美國明年利率應當維持現水平不變



美國達拉斯聯儲總裁卡普蘭(Robert Kaplan)稱，在不刺激通脹的情況下，勞動力市場表現或較此前預料更強勁；由此來看，美國明年利率應當保持在現水平不變。波士頓聯儲總裁羅森格倫認為，除非經濟前景顯著變差，否則局方短期內無須再減息。

歐盟斥中國拖延開放市場承諾



歐盟指責中國拖延開放市場的承諾。歐盟委員會貿易總幹事魏安德稱，中國政府尚未兌現其在4月峰會上，作出有關促進外國公司進入中國市場的讓步。

經濟數據佳 美股收市窄幅創新高



中美達成首階段貿易協議的刺激消退，美股周二反覆，在美國經濟數據不俗支持下，三大指數收市窄幅再創新高。道指曾上揚92點，收市升31點或0.11%；標指收市微揚0.03%，盤中一度破頂見3198點；納指收市升0.10%。高盛股價抽高1.36%，藥房股Walgreens倒退1.23%。

外圍焦點簡訊

￭ 美國11月工業生產按月增1.1%，增幅勝預期；商務部11月新屋動工升3.2%，年率136.5萬間，勝預期。

￭ 美國貿易代表萊特希澤：對中國農產品出口料增一倍。

￭ 美國國會眾議院賦稅委員會通過《美墨加協定》，有望本周交由眾議院表決。

￭ 路透：美國正針對中國等國家制訂的高科技出口限令較原先寬鬆。

￭ 特朗普前競選顧問蓋茨(Richard Gates)，周二被聯邦法官判處入獄45天，緩刑3年。

￭ FedEx第二季盈利及收入都遜預期，下調2020年度盈利預測，市後股價挫7%。

￭ 美滙指數尾段升0.19%，報97.2；英鎊報1.3131美元，急滑1.53%。

￭ 紐約期金收市微升0.01%，報每盎斯1480.6美元。

￭ 紐約期油站穩60美元以上，收市漲1.2%；布蘭特期油亦升1.2%。

￭ 就是否禁華為參建5G網絡，德國政府推遲作決定，總理默克爾須解決聯合政府內部分歧。

￭ 英國股市收升0.08%；德國跌0.89%；法國回吐0.39%。

旅發局取消今年除夕夜維港海上煙花滙演



旅發局基於安全考慮，決定取消今年除夕夜的維港海上煙花滙演，改推加強版「幻彩詠香江」等活動。旅發局披露11月訪港旅客數字，跌幅較10月約44%進一步惡化，按年大減56%，至僅約260萬人次，是自2003年5月沙士以來最大單月跌幅。

邱騰華:「黃色經濟圈」不可持續



商務及經濟發展局局長邱騰華在社交媒體回應網民稱，世上沒有經濟圈可以「畫地為牢」，「畫圈的人」恐會成為最大受害者，並認為「黃色經濟圈」不可持續，不可能只做港人生意。

本地焦點簡訊

￭ 夜市期指收報27888點，較昨日恒指收市高水44點。

￭ ADR港股比例指數報27870點，較港高26點。

￭ 摩根士丹利料本港本財政年度赤字率2%，為15年來首次出現赤字。

￭ 滙控(00005)及另外12間金融企業，同意共付3.37億美元，以結束美國有關操控房利美與房地美債務價格的訴訟。

￭ 萬科企業(02202)股東鉅盛華完成解除部分A股質押。

￭ 中鐵(00390)附屬恢復參與收購馬來西亞邦達公司60%股權事宜，涉及大馬城項目。

￭ 首創置業(02868)附屬擬透過增資入股，取得雲南滇府房地產開發49%股權；雲南滇府通過投地取得昆明空港經濟區12幅地皮。

￭ 九倉(00004)以現金13.62億元向會德豐(00020)附屬，購入杭州富陽市住宅發展項目。

￭ 雲鋒金融(00376)以現金對價15.61億元，增持萬通保險9.8%權益。

￭ 泛亞國際(06128)擬赴美國發行ADR作第二上市。